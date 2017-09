Basel kommt bei GC nur zu einem Punkt

Viel Regen, keine Tore: der Grasshopper Numa Lavanchy im Duell gegen den Basler Blas Riveros © KEYSTONE/WALTER BIERI

Drei Tage nach der Galavorstellung in der Champions League kommt Basel in der Super League nur zu einem Punkt. Der Meister trennt sich von den Grasshoppers 0:0.Die Grasshopper vergaben die beste Möglichkeit der Partie schon in der 4. Minute: Nabil Bahoui traf nur den Pfosten.