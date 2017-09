Basel schlägt den FC Zürich – Lausanne rückt vor

Dimitri Oberlin erlöst die Basler mit dem Siegtreffer gegen den FCZ © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der FC Basel stoppt sein Tief in der Super League mit einem 1:0-Erfolg gegen den FC Zürich. Lausanne-Sport setzt seine Aufwärtstendenz in Luzern fort und gewinnt 3:2.Nach vier sieglosen Super-League-Spielen und zwei Niederlagen in Folge hatten die angezählten Basler wieder Grund zum Jubeln.