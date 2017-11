Basel schlägt Sion nach Rückstand deutlich

Herzig: Basels Mohamed Elyounoussi freut sich über sein Tor zum 2:1 gegen Sion © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der FC Basel belohnt sich in der 15. Runde der Super League für eine eklatante Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten. Er bezwingt Sion nach 0:1-Rückstand 5:1.Auf den frühen Rückstand durch Marco Schneuwly (3.) reagierte Basel in Form von Toren erst nach der Pause – dafür umso heftiger.