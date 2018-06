Baselland will Sterbehilfe an die Kasse beten

Sterbehilfeorganisationen sollen sich in Baselland künftig an den bei den Behörden entstandenen Kosten beteiligen müssen. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Sterbehilfeorganisationen sollen sich im Kanton Basel-Landschaft künftig an Verfahrenskosten der Behörden beteiligen müssen – erstmals in der Schweiz. Das Parlament hat am Donnerstag einen Vorstoss für eine Gesetzesänderung an die Regierung überweisen.