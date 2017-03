Basels steiler Einstieg beim weltweiten Lebensqualität-Index

Blick über Basel: In der Stadt am Rhein ist die Lebensqualität so hoch wie im australischen Sydney. (Archivbild) © KEYSTONE/APA/HARALD SCHNEIDER

An der Spitze nichts Neues: Zürich ist weiterhin die Stadt mit der zweithöchsten Lebensqualität weltweit. Am besten lebt es sich in Wien. In den Top Ten sind zwei weitere Schweizer Städte vertreten.