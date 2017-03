Baselworld feiert sein 100-jähriges Jubiläum

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr sind einige Firmen in diesem Jahr nicht an die Baselworld zurückgekehrt. (Archiv) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Am Donnerstag wird die weltgrösste Uhren- und Schmuckmesse Baselword zum 100. Mal ihre Türen öffnen. Sie zählt in diesem Jahr allerdings weniger Aussteller. Die Uhrenbranche steckt derzeit in einer Krise.