BASF verkauft Lederchemikaliengeschäft

Der Chemiekonzern BASF stösst einen Teil seines Geschäfts ab in die Niederlanden. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Der Chemiekonzern BASF verkauft sein Geschäft mit Lederchemikalien an die niederländische Stahl Group. Im Gegenzug erhält BASF eine Minderheitsbeteiligung von 16 Prozent an der Firma. Dies teilte BASF am Donnerstag mit.