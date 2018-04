621 Aussteller an Basler Frühjahrsmesse

Inspiration ist das Schwerpunktthema der am Freitag in Basel eröffneten Frühjahresmesse muba 2018. © Keystone/Patrick Straub

Die muba hat am Freitag in Basel zum 102. Mal ihre Tore geöffnet. An der bis zum 29. April dauernden ältesten Schweizer Publikumsmesse steht dieses Jahr das Thema Inspiration im Fokus.