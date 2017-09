Basler Kulturpreis 2017 an Kaserne-Chefin Carena Schlewitt

Die siebenköpfige Jury würdigt die Preisträgerin für ihr integratives Wirken mit der Kaserne «und in die Stadt hinein», wie einer Regierungsmitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Sie habe die Kaserne mit kluger Führung und geschickter Programmierung aus einer finanziellen Schieflage geführt.

Der diplomierten Theaterwissenschaftlerin sei der gute Ruf der freien Tanz- und Theaterszene zu verdanken und dass die Kaserne weiter führendes Konzerthaus für Populärmusik der Region sei. Zudem habe sie das Basler Theaterfestival – das sie seit 2012 verantwortet – als wichtiges internationales Festival in der Schweiz etabliert.

Schlewitt wurde 1961 in Leipzig geboren und studierte in Berlin. In Berlin war sie auch Theaterkuratorin und stellvertretende künstlerische Leiterin des Theaters Hebbel am Ufer, bevor sie 2008 an die Kaserne berufen wurde. 2018 übernimmt sie nun die Intendanz des Europäischen Zentrums der Künste HELLERAU in Dresden.

(SDA)