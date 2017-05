Basler Kurden in Türkei verhaftet – EDA sind Hände gebunden

Demo gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Oktober 2014 in Basel. Kurdische Vereinigungen hatten zur Solidarität mit der Stadt Kobane in Nordsyrien aufgerufen. Dort kämpfte die Kurdenmiliz YPG gegen den IS. Für die Türkei ist die YPG eine Terrororganisation. (Archiv) © Keystone/GEORGIOS KEFALAS

In der Türkei sind drei in Basel wohnhafte Kurden verhaftet worden, die in der Schweiz politisch aktiv waren. Was die türkischen Behörden den Betroffenen vorwerfen, ist unklar. Gemäss dem Basler SP-Grossrat Mustafa Atici nahm einer davon nur an Demonstrationen teil.Das Eidg.