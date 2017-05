Basler Polizeikommandant hört per sofort auf

Gerhard Lips ist nicht mehr Basler Polizeikommandant. Am Freitag wurde sein sofortiger Rücktritt bekannt gegeben. © Archivbild: KEYSTONE/PATRICK STRAUB

An der Spitze der Kantonspolizei Basel-Stadt kommt es zu einem Wechsel. Der ins Schussfeld der Kritik geratene Kommandant Gerhard Lips räumte seinen Posten am Freitag per sofort.