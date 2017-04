Basler Psychiatrie machte Medikamententests

Nicht nur in Basel hat es Medikamentenversuche an Patienten gegeben. Auch in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen TG - im Bild - wurde bis in die 1980er-Jahre hinein Dutzende Substanzen getestet. (Symbolbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Psychiatrische Klinik in Basel hat in den 1950er- bis 1970er-Jahren regelmässig nicht zugelassene Wirkstoffe an Patienten getestet. Dies geht aus einer Untersuchung von 330 Krankenakten und anderen Akten hervor, welche die Klinik durchführen liess.