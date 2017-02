«Goldene Himbeeren» wurden verliehen

Viele Fans freuten sich an "Batman versus Superman", doch dann folgte die Enttäuschung: Dieser Film ist gemäss der Meinung der "Goldene Himbeeren"-Kritiker alles andere als ein Meisterwerk. © KEYSTONE/EPA/FRANCIS R. MALASIG

«Batman versus Superman: Dawn of Justice» und «Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party»: So heissen die Abräumer dieses Jahres bei der Verleihung des US-Filmschundpreises «Goldene Himbeere».