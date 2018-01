Zu den aktuellsten Arbeiten des 48-Jährigen gehört ausserdem die Illustrierung zwei neuer Batman-Comics, die in Europa und in den USA veröffentlicht werden. «Batman – The Dark Prince Charming» Volume 1 ist bereits auf dem Markt, die Fortsetzung wird noch im Frühjahr 2018 erscheinen.

Die Fantasy Basel 2018 findet vom 10. bis 12. Mai in der Messe Basel statt. Sie gilt als eines der grössten Festivals in Europa für Fans von Film, Game, Comics und Cosplay.

(SDA)