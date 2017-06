Bauarbeiter finden eine Bombe in Friedrichshafen

Bei Baggerarbeiten in Friedrichshafen haben Arbeiter eine Phosphor-Bombe entdeckt. Das gefährliche Objekt wurde am Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, im Stadtteil Allmannsweiler in der Nähe des Messegeländes aufgefunden. Während die Polizei sofort Bilder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst zukommen liess, wurden vorsichtshalber die wenigen umliegenden Wohnhäuser geräumt.

Nach Auskunft der Experten handelt es sich bei der aufgefundenen Bombe um eine Phosphor-Brandbombe, die noch heute Abend von den Bombenentschärfern abgeholt wird. Der brisante Fund mit einer Länge von 40 cm und einem Durchmesser von 12 cm wurde auf Anweisung mit Erde bedeckt. Bis zur Abholung wird die Fundstelle von der Polizei bewacht. Die Anwohner konnten nach der Entwarnung wieder in ihre Häuser zurückkehren.

(pol-kn/saz)