Unter Betonelement eingeklemmt – Arbeiter stirbt

Auf einer Baustelle in Frauenfeld stirbt ein 52-jähriger Arbeiter. © iStock (Symbolbild)

Am Donnerstag wurden bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Frauenfeld zwei Männer unter einem Betonelement eingeklemmt. Ein Arbeiter erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, der zweite wurde mit der Rega ins Spital geflogen.