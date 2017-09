Baumaschine hilft Bauarbeiter: Mit einem Bagger konnte ein Mann, der in Einsiedeln mit seinem Fahrzeug in den Fluss Alp fuhr und eingeklemmt wurde, befreit werden. © Kantonspolizei Schwyz

Mittelschwer verletzt hat sich am Dienstagnachmittag ein Bauarbeiter bei einem Selbstunfall in Einsiedeln SZ. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug vom Kiesweg ab und fuhr hernach in einen Fluss. Kollegen konnten ihn retten.