Kurz nach sieben Uhr brannte an der Rheinfelsstrasse in Chur eine Baumulde, vis-à-vis von einer Tankstelle. Die Stadtfeuerwehr Chur war rasch vor Ort und konnte den Brand löschen. Ein Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte so verhindert werden.

Während der Löscharbeiten wurde der Verkehr umgeleitet. Die Brandursache wird abgeklärt.

(Kapo GR/red)