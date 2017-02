Baustellen lieber umfahren

Im Grossen und Ganzen bleibt der Verkehr auf den Kantonsstrassen stabil. Es gibt aber einzelne Hotspots, rund um grössere Baustellen – zum Beispiel in Wattwil Brendi, hier wurde die Landsstrasse 15,8 Prozent stärker frequentiert. Im Durchschnitt hat der Verkehr nur gerade um 0,6 Prozent zugenommen.

Baustellen werden umfahren

Beim Zollamt in Montlingen, beim Werkhof in Buchs und bei der Feuwehrstrasse in Heerbrugg sind die Fahrzeuge vermehrt auf die Kantonsstrasse ausgewichen, hier verzeichnete die automatische Verkehrszählung jeweils eine Zunahme um rund 10 Prozent, wie das Tiefbauamt des Kanton St.Gallen mitteilt.

Zunahme war zu erwarten

Die Baustelle beim Zollamt in Au hingegen hat auf der Kantonstrasse für eine Abnahme des Verkehrs um 14 Prozent gesorgt. Mit Blick auf die wachsende Bevölkerung und unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den vergangenen Jahren entspricht die Zunahme dem erwarteten Umfang», teilt die St.Galler Staatskanzlei mit.

Eine neue Zählstelle für den Schwerverkehr gibt es seit letztem Jahr in Oberuzwil (Wilen-Watt). Details zu den Verkehrszahlen und eine Gesamtübersicht zum Kanton St.Gallen kann hier eingesehen werden.