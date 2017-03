Bayern München zieht weiter davon

Die Eintracht Frankfurt, die um einen Europa-League-Platz kämpft, vergab gute Chancen, bevor dem deutschen Meister kurz vor der Pause der entscheidende Doppelschlag gelang: In der 38. Minute traf Robert Lewandowski, drei Minuten später Douglas Costa. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Lewandowski mit seinem 21. Saisontreffer noch das 3:0. Bei der Eintracht Frankfurt fehlte Haris Seferovic gesperrt.

Dortmund reichte der 22. Saisontreffer von Pierre-Emerick Aubameyang nicht zu einem Punktgewinn bei Hertha Berlin. Der Leader der Torschützenliste traf in der 55. Minute zum 1:1, nachdem Salomon Kalou die Berliner nach elf Minuten in Führung gebracht hatte. Ein Freistosstor von Marvin Plattenhardt besiegelte in der 71. Minute doch noch die Niederlage der Dortmunder, die erste nach zuletzt drei deutlichen Siegen in Serie. BVB-Goalie Roman Bürki machte beim zweiten Gegentreffer eine unglückliche Figur: Er wurde in der «Goalie-Ecke» erwischt. Nur weil Hoffenheim in Freiburg (1:1) nicht gewann, verteidigte Dortmund den 3. Platz.

Neben dem BVB verlor auch das zweitplatzierte RB Leipzig (0:1 gegen Wolfsburg). Mario Gomez schoss schon in der 9. Minute das entscheidende Tor für die abstiegsgefährdeten Wolfsburger. Goalie Diego Benaglio fehlte Wolfsburg erneut wegen Problemen an der Hüfte. Ricardo Rodriguez musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden. Der Linksverteidiger verletzte sich offenbar am rechten Fuss.

Wolfsburg konnte sich im Abstiegskampf durch den Sieg etwas Luft verschaffen. Darmstadt kann kaum mehr auf den Ligaerhalt hoffen, doch immerhin gelang dem Schlusslicht mit dem 2:1 gegen Mainz der vierte Saisonsieg.

Bayern München – Eintracht Frankfurt 3:0. Hertha Berlin – Borussia Dortmund 2:1. Darmstadt – Mainz 05 2:1. SC Freiburg – Hoffenheim 1:1. RB Leipzig – Wolfsburg 0:1.

Rangliste: 1. Bayern München 24/59 (60:13). 2. RB Leipzig 24/49 (43:25). 3. Borussia Dortmund 24/43 (53:27). 4. Hoffenheim 24/42 (45:25). 5. Hertha Berlin 24/40 (32:26). 6. Eintracht Frankfurt 24/35 (26:27). 7. SC Freiburg 24/34 (31:41). 8. 1. FC Köln 23/33 (31:25). 9. Borussia Mönchengladbach 23/32 (29:31). 10. Bayer Leverkusen 24/31 (37:39). 11. Mainz 05 24/29 (33:40). 12. Augsburg 23/28 (23:30). 13. Schalke 04 23/27 (28:27). 14. Wolfsburg 24/26 (22:34). 15. Werder Bremen 24/26 (31:44). 16. Hamburger SV 23/23 (22:45). 17. Ingolstadt 23/18 (21:39). 18. Darmstadt 24/15 (17:46).

