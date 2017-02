Bayrou will sich bei Präsidentschaftswahl Macron anschliessen

War schon drei Mal selbst Präsidentschaftskandidat und stellt sich nun hinter Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron: Zentrumspolitiker François Bayrou (m). © Keystone/EPA/YOAN VALAT

Der französische Zentrumspolitiker François Bayrou will sich bei der Präsidentschaftswahl in zwei Monaten dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron anschliessen. Der Vorsitzende der Partei MoDem bot dem Ex-Wirtschaftsminister am Mittwoch in Paris eine «Allianz» an.