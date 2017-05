Baywatch ist zurück – etwas abgedrehter

Ach, was sassen wir vor dem Fernseher und haben Pamela Anderson und David Hasselhoff angestaunt. Studenlang. Wippende Brüste und stahlharte Sixpacks in Slow-Motion waren Einschalt-Garanten. Jetzt ist Baywatch zurück – und setzt wiederum auf gestählte Körper. Der Kinofilm mit Zac Efron, Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach und Priyanka Chopra läuft ab Donnerstag offiziell in den Ostschweizer Kinos. Auch die alten Baywatch-Stars Pamela Anderson und David Hasselhoff werden einen Gastauftritt haben.

Zuschauer bleiben aus

In den USA ist der Film bereits angelaufen. Allerdings konnte er die Zuschauer nicht überzeugen. Der Sturm auf die Kinos blieb aus. Am Montag rechnete die Branchenseite «Box Office Mojo» damit, dass der Film die Produktionskosten von 68 Millionen Franken nicht wieder einspielen wird.

Schlechte Kritik eingefahren

Auch auf der Filmkritik-Website von «Cineman» schneidet Baywatch schlecht ab. «Man konnte sich wohl nicht darüber einig werden, was aus Baywatch werden sollte: Fortsetzung oder Reboot, Komödie oder doch lieber Actionfilm? Letzten Endes ist Baywatch damit gar nichts, außer einer herben Enttäuschung – denn bei diesem Ensemble wäre durchaus mehr drin gewesen», schreibt ein Kritiker. Gesamthaft werden dem Film von der Community lediglich zwei von fünf möglichen Punkten gegeben.

Immerhin: Die Schauspieler scheinen bei den Dreharbeiten Spass gehabt zu haben. Dies zeigt ein kürzlich veröffentlichtes Video von hinter den Kulissen.

Zugabe: Wie die Baywatch-Stars aus den 90ern heute aussehen, erfährst du Wie die Baywatch-Stars aus den 90ern heute aussehen, erfährst du hier

(enf)