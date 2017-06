«Baywatch» erobert Spitze der Deutschschweizer Kinocharts

Dwayne Johnson (l) und Zac Efron (r) haben als "Baywatch"-Bademeister am Wochenende die Massen in die Deutschschweizer Kinos gelockt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Paramount Pictures/FRANK MASI

Rettungsschwimmer haben am Pfingstwochenende in den Deutschschweizer Kinos die Muskeln spielen lassen und einen Spitzenstart hingelegt: «Baywatch» verdrängte «Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge» auf den zweiten Platz, obwohl er in viel weniger Kinos lief.