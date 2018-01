Bazinga! Hier kommt der kleine Sheldon

Für alle «The Big Bang Theory»-Fans, ist heute Montag ein grosser Abend: Die 11. Staffel der Kultserie startet und es kommt noch besser: Gleich danach flimmert die erste Folge des Spin-offs «Young Sheldon» über den Bildschirm. Um 20.45 Uhr zeigen ProSieben und 3+ die allererste Folge und tauchen gleich mitten in Shelden Coopers (gespielt von Iain Armitage) Kindheit ein. Und wie könnte es anders sein: Sheldon ist schon als Knirps neunmalklug und mit Phobien gesegnet.

In der ersten Folge beginnt für den genialen Sonderling ein neuer Lebensabschnitt: Mit gerade Mal neun Jahren steht ihm sein erster Tag in der Highschool bevor. Darauf freut sich der Kleine riesig – doch nicht alle sind davon so begeistert wie er. Wie man es sich vom erwachsenen Sheldon gewohnt ist, wird auch der junge Sheldon anecken, wo er nur kann, und mit seiner besserwisserischen Art Lehrer und Mitschüler auf die Palme bringen. Jim Parsons, der den erwachsenen Sheldon Cooper spielt, ist als Erzähler aus dem Off zu hören.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die erste Staffel:

In den Vereinigten Staaten läuft «Young Sheldon» seit vergangenem September. In der Schweiz ist die halbstündige Serie des amerikanischem Senders CBS ab heute jeweils montags um 20.45 Uhr auf ProSieben und 3+ zu sehen. Gleich davor, um 20.15 Uhr, werden die neuen Folgen der 11. Staffel von «The Big Bang Theory» gezeigt.

(red.)