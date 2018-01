BBC interviewt die Queen – Teile der Kronjuwelen in Dose vergraben

Die Queen gibt nur selten Interviews - die BBC hatte nun doch die Ehre (in einer Aufnahme vom 25. Dezember 2017 anlässlich eines Weihnachtsgottesdienstes). © KEYSTONE/EPA/STRINGER

Die Queen gibt in der Regel keine Interviews. Für den am Sonntagabend auf BBC One ausgestrahlten Beitrag «The Coronation» anlässlich ihres 65-jährigen Krönungsjubiläums machte die 91-Jährige aber eine Ausnahme.