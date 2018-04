BBC Open fällt 2018 ins Wasser

Das Organisationskomitee war schon länger nicht mehr glücklich mit dem jährlichen Austragungsdatum des BBC Open Anfang September, heisst es in einer Mitteilung des Gossauer Festivals. «Die meisten Festivals sind dann schon vorbei, die bekannten Schweizer Bands standen schon auf den Festivalbühnen und für uns wurde es zunehmend schwieriger, gute und vor allem bezahlbare Bands zu engagieren», erklärt OK-Präsident Hanspeter Dürr. Um dem Musikfan etwas anderes als an anderen Festivals zu bieten, habe man sich in den letzten Jahren vermehrt im Ausland Bands geholt. «Wir waren immer stolz auf unsere Line-up, aber diese kosteten auch eine Menge Geld.»

Eine Woche vor Auffahrt

Nachdem das Festival 2018 ausfällt, geht das BBC Open im Frühling 2019 in die 15. Runde. In den Augen der Veranstalter ist dies eine gute Gelegenheit, das Konzept auf die kleine Jubiläumsausgabe anzupassen. Neu wird das zweitätige BBC Open eine Woche vor Auffahrt stattfinden, erstmals am 24./25. Mai 2019.

Neues Datum, aber gleicher Ort; vor dem BBC Gossau wird wie in den vergangenen Jahren eine Zelthalle aufgestellt. «Es wird noch einige Änderungen betreffend Infrastruktur und Erlebnissfaktor geben», sagt Dürr. Über Details könne derzeit aber noch nicht informiert werden.

«Fäaschtbänkler» im BBC

Obwohl es dieses Jahr kein Festival geben wird, wurde bereits ein Act dafür gebucht. Die Rheintaler Band «Fäaschtbänkler» wurde schon 2016 für das BBC Open 2018 engagiert. «Wir wollten die Band unbedingt haben, deshalb mussten wir sie so früh buchen. Eine Verlegung des BBC Open in den Frühling war damals noch nicht spruchreif», erklärt der OK-Präsident. Und diese Buchung wird nicht storniert: Die «Fäaschtbänkler» werden am 31. August 2018 im BBC auftreten.

(red.)