BDP steht geschlossen hinter der Energiestrategie 2050

Mit gelben Zetteln für eine grüne Zukunft: Die BDP-Delegierten fassten am Samstag einstimmig die Ja-Parole zur Energiestrategie 2050. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die BDP unterstützt die Energiestrategie 2050 ohne Vorbehalte. Ihre versammelten Delegierten haben am Samstag in Pratteln ohne Gegenstimme die Ja-Parole beschlossen. Das Volk stimmt am 21. Mai ab.