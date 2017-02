Beat Feuz mit Bestzeit

Beat Feuz bei der Pressekonferenz vor WM-Beginn © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Die Schweizer geben an den Weltmeisterschaften in St.Moritz im ersten Abfahrtstraining bereits Vollgas. Beat Feuz realisiert die Bestzeit. Beat Feuz, gewöhnlich kein Schnellstarter in den Trainings, machte am Dienstagmorgen deutlich, mit welchen Ambitionen er im Engadin antritt.