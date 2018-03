Beat Mändli am Weltcupfinal dabei

Der Schaffhauser Beat Mändli wird Mitte April in Paris am Weltcupfinal der Springreiter teilnehmen © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Mit Rang 3 in Ocala, Florida, qualifiziert sich Beat Mändli für den Weltcupfinal von Mitte April in Paris. Der Schaffhauser Springreiter beendet die Liga Ost in Nordamerika auf dem 1. Platz.Mit Steve Guerdat und Mändli wird die Schweiz mindestens zwei Reiter im Final stellen.