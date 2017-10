Beatrice Egli schaltet Herzen an

Im Jahre 2013 hat die sympatische Schweizerin die 10. Staffel von DSD gewonnen und konnte als eine der wenigen Siegerinnen ihren Erfolg ausweiten. Heute gehört Beatrice zu den Grossen in der Schlagerbranche. In zwischen ist sie mehrfach ausgezwichnet worden mit dem Swiss Music Award, ist ECHO Preisträgerin und hat vielfache Gold- und Platinauszeichungen für ihre Tonträger bekommen.

Ihr neuester Titel «Herz an» ist eine tanzbare Liebeserklärung nicht nur an ihre wachsende Fangemeinde.

Den aktuellen Titel stellt Beatrice Egli übrigens auch am Samstagabend in der Sendung «Schlagerbooom – Das internationale Schlagerfest» am 20:15 Uhr auf SRF vor.

Aktuell arbeitet die Schweizer Sängerin an ihrem neuen Album «Wohlfühlgarantie» das im Frühjahr auf den Markt kommen soll.