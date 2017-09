Beatrice Egli stellt das Herz an

Beatrice Egli zeigte sich an der Schlagernacht der Jahres auf den Seebühne Bregenz publikumsnah und freut sich in den nächsten Wochen nun auch wieder mehr in den Medien präsent zu sein.

TV Premiere des neuen Song ist in der Drei Länder Show, welche am 22. Oktober ab 11:50 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Die diesjährige Showfolge wird im Strandbad Bregenz am 12. / 13. und 14. September aufgezeichnet. Die drei Grenzgemeinden (D/CH/AT) kämpfen um den Sieg an drei Tagen am Bodensee mit viel Spaß, toller Musik und begeisternden Spielen, in bester “Spiel ohne Grenzen” Manier. Als Teamkapitäns vertreten Matthias Steiner Deutschland, Denise Biellmann die Schweiz und Arabella Kiesbauer Österreich.