«Beauty and the Beast» gewinnt haushoch

Dan Stevens als The Beast (l) und Emma Watson als Belle spielen die Hauptrollen in "Beauty and the Beast". Die Musical-Verfilmung übernahm am Wochenende vom 18. bis 20. März 2017 unangefochten Platz 1 in den US-Kinocharts. (Archiv) © Keystone/AP Disney/

Die Musical-Verfilmung «Beauty and the Beast» hat in Nordamerika gleich mehrere Rekorde aufgestellt. Der Live-Fantasy-Liebesfilm landete schon an seinem ersten Wochenende unter den besten zehn Starts aller Zeiten in US-amerikanischen und kanadischen Kinos.