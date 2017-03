«Beauty And The Beast» übernimmt Führung

Emma Watson, Hauptdarstellerin in "The Beauty And The Beast", lockte am Wochenende vom 16. bis 19. März 2017 mehr als 52'000 Personen in die Schweizer Kinos. (Archiv) © Keystone/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Obwohl Petra Volpes «Die göttliche Ordnung» am Wochenende gegenüber der Vorwoche noch leicht zugelegt hat, hat der Film den ersten Platz in den Kinocharts nicht halten können. Massiv überflügelt wurde er von «Beauty And The Beast».