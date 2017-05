© www.beberexha.com

Zehn Jahre hat sie für ihre Musikkarriere gekämpft und jetzt endlich startet Bebe Rexha so richtig durch. Zusammen mit G-Eazy gelang ihr der Hit «Me, Myself & I» und sie landete mit Martin Garrix und «In The Name of Love» in den Charts. Am Donnerstag, 11. Mai kommt Bebe Rexha nach Zürich in den Komplex 457.