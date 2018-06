Beeler/Krattiger müssen längere Zeit aussetzen

Einerseits zeigten sich die beiden an den jüngsten Turnieren in Olten und Locarno deutlich verbessert. Andererseits stünden im Juli das Majorturnier in Gstaad und die Europameisterschaften in den Niederlanden an.

Marco Krattiger: «Natürlich bin ich enttäuscht über den schlechten Zeitpunkt der Verletzung. Aber ich schaue schon wieder positiv in die Zukunft.» Mit täglicher Physiotherapie trainiert der 23-jährige Thurgauer auf eine schnelle Rückkehr hin. Dank Inputs im mentalen Bereich und Videostudium kann er auch während der Absenz arbeiten.

(SDA)