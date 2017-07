Begehbare Bühne am Openair Frauenfeld

Am Openair Frauenfeld gibt es dieses Jahr eine grössere Bühne. © FM1Today/Raphael Rohner

Nur noch dreimal schlafen und dann geht das grösste Hip-Hop-Festival von Europa in Frauenfeld über die Bühne. Rund 170’000 Besucher strömen an drei Tagen in den Thurgau und schwingen ihre Hüften zu Cro, The Weeknd, Usher, Marteria und Co. Die 135 Meter breite und 24 Meter hohe Skyline-Bühne steht bereits und wurde umgebaut.