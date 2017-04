Begeisterter Empfang für Riesenpanda-Pärchen in den Niederlanden

Die beiden Pandas Wu Wen und Xing Ya wurden bei ihrer Ankunft in den Niederlanden begeistert empfangen. Die Tiere sind eine Leihgabe aus China. Pandas sind bedrohte Tiere und werden in ihrer Heimat besonders geschützt. © KEYSTONE/AP/PATRICK POST

Ein Riesenpanda-Pärchen ist in den Niederlanden begeistert empfangen worden. Die beiden seltenen Tiere, die eine Leihgabe Chinas an den Ouwehands Tierpark in Rhenen sind, landeten am Mittwochabend am Flughafen Schiphol.