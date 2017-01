Beginn des «historischen» Zypern-Treffens in Genf

UNO-Generalsekretär Guterres mit den Präsidenten der griechischen und türkischen Zyprer, Nikos Anastasiades (l) und Mustafa Akinci in Genf. © KEYSTONE/REUTERS POOL/PIERRE ALBOUY

Unter der Leitung von UNO-Generalsekretär António Guterres hat am Donnerstag in Genf eine als «historisch» bezeichnete Zypern-Konferenz begonnen. Ziel der Gespräche ist die Wiedervereinigung der seit 1974 geteilten Insel in eine Föderation mit zwei Bundesstaaten.