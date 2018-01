Beginn neuer Gespräche seit zwei Jahren zwischen Nord- und Südkorea

Unterhändler aus Süd- und Nordkorea haben am Dienstag die ersten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit zwei Jahren im Grenzort Panmunjom begonnen. © KEYSTONE/EPA/JEON HEON-KYUN

Ranghohe Vertreter Nordkoreas und Südkoreas sind am Dienstag erstmals seit zwei Jahren zu Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen in Panmunjom habe mit einem Eröffnungsstatement der südkoreanischen Delegation begonnen.Dies teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.