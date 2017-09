Begründer der «Leipziger Schule» Arno Rink gestorben

Der Maler Arno Rink, Begründer der "Leipziger Schule" ist mit knapp 77 Jahren gestorben. (Archivbild 2015) © Keystone/DPA dpa-Zentralbild/BERND WÜSTNECK

Der Maler und Zeichner Arno Rink ist tot. Er starb am Dienstag, drei Wochen vor seinem 77. Geburtstag, in Leipzig, wie ein Sprecher des Museums der bildenden Künste in Leipzig mitteilte. Der Künstler sei krank gewesen.