Überflutete Strassen in Houston nach Hurrikan Harvey: 2017 war das teuerste Katastrophenjahr der US-Geschichte. (Archiv) © KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP

2017 war das teuerste Katastrophenjahr in der US-Geschichte. Durch eine Reihe von Stürmen und Bränden hätten sich Schäden in Höhe von 306 Milliarden Dollar angehäuft, teilte die Nationale Meeres- und Atmosphärenbehörde (NOAA) am Montag in einem Bericht mit.