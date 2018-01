Riesige protestantische Kirche abgerissen

Stand bereits 2009 vor der Vollendung: Die nun abgerissene protestantische Kirche in Linfen. © Keystone/AP China Aid/

Im Norden Chinas haben die Behörden eine riesige christliche Kirche abgerissen, deren Bau bereits 2009 kurz vor der Vollendung gestoppt worden war. Die Zerstörung des Gotteshauses in Linfen in der Provinz Shanxi begann am Dienstag.