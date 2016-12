Behördenangestellte sind am häufigsten krank

Die Statistik aus Deutschland zeigt, dass sich die Mitarbeiter je nach Branche oder Berufsgruppe ganz unterschiedlich oft krankschreiben lassen. Weiter geht aus der Statistik «über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit» hervor, dass deutsche Arbeitnehmer 2015 deutlich länger krank waren als in den Vorjahren.

Am seltensten lassen sich Beschäftigte der Land- und Forstwirtschaft krankschreiben – im Schnitt nur 0,72 Mal pro Jahr. Wenn sie jedoch einmal krank werden, dann dafür deutschlandweit am längsten. Mit 14,6 Fehltagen je Krankheitsfall liegen sie an der Spitze. Die Statistiker erklären sich dies damit, dass bei dieser Berufsgruppe die Gefahr eines Arbeitsunfalls am grössten ist.

Beinahe so selten krankschreiben lassen sich die Angestellten des Gastgewerbes. Die Statistik zählt 0,74 Krankschreibungen pro Beschäftigtem. Aber auch bei dieser Berufsgruppe ist die Zahl der Fehltage je Krankheitsfall mit 12,7 Tagen hoch.

An der Spitze sind mit 1,71 Krankschreibungen pro Jahr die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung zu finden. Die Behördenmitglieder sind im Schnitt 11,9 Tage krank pro Krankheitsfall. Gleich dahinter sind die Mitarbeiter der Metallerzeugungs-Branche mit 1,63 Krankschreibungen pro Jahr und 11,8 Fehltagen pro Krankheit.

