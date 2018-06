Der gegen Brasilien (1:1) in der Schlussphase wegen einer Muskelüberlastung ausgewechselte Mittelfeld-Antreiber erlitt keine strukturelle Verletzung. Nach einem MRI-Check-up kam aus der medizinischen Abteilung des SFV die entsprechende Entwarnung. «Er braucht Pflege, sollte aber gegen Serbien wieder fit sein», so Wetzel am Tag der Rückkehr in die WM-Basis des Verbandes in Togliatti.

(SDA)