In ganz Frankreich gingen am Dienstag Menschen gegen die Reformpläne von Präsident Emmanuel Macron auf die Strasse. © KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON

Bei Protesten gegen die Arbeitsmarktreform in Frankreich haben sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. In Paris bewarfen sie am Dienstag Sicherheitskräfte mit Wurfgeschossen. Die Polizei setzte Tränengas und einen Wasserwerfer ein.