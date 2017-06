Bei den Familien arbeiten Westschweizer am längsten für den Staat

Vater, Mutter, zwei Teenager-Töchter beim Spaghetti-Essen. In Zug müsste diese Familie, egal was die beiden Eltern verdienen, deutlich weniger Steuern zahlen als in der Stadt Neuenburg. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

Ehepaare mit zwei Kindern und zwei Einkommen, die in Neuenburg wohnen, arbeiten am längsten, bis sie ihre Steuern verdient haben. Das hat die Eidg. Steuerverwaltung (ESTV) errechnet. Ehepaare in der gleichen Lage im Kanton Zug arbeiten am kürzesten.