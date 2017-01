Bei der Londoner U-Bahn wird gestreikt

Der 24 Stunden dauernde Streik führe zu Einschränkungen im gesamten U-Bahn-Netz der Stadt, warnte am Montag Transport for London (TfL), die für den öffentlichen Verkehr im Grossraum London zuständige Behörde.

Die meisten Stationen in der Tarifzone 1 – dem Zentrum Londons – blieben voraussichtlich geschlossen. Auch Verbindungen zu den wichtigsten Bahnhöfen der Stadt und dem Flughafen Heathrow seien betroffen.

Ladies and Gentlemen I present to you Liverpool Street station! #TrainStrike #TFL #Ridiculous pic.twitter.com/RMODWBImto

— GSW Blew A 3-1 Lead (@Madunks) January 9, 2017