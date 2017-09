Bei Doping sind nun auch Bussen möglich

Denis Oswald gab in Lima ebenfalls Auskunft © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) kann in Zukunft bei Verletzungen des Regelwerks durch Doping oder andere Manipulationen Bussen verhängen.Das macht eine Änderung der Olympischen Charta möglich, die an der IOC-Session in Lima beschlossen wurde.