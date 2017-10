Senator Flake: «Trump gefährdet Demokratie»

Senator Jeff Flake verlässt das Kapitol mit seiner Frau Cheryl. Zuvor hielt er eine 17-minütigen Brandrede gegen US-Präsident Trump und kündigte seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur an. © Keystone/AP/Andrew Harnik

Die wachsende Unzufriedenheit mit Donald Trump in den Reihen der Republikaner bricht sich Bahn: In einer 17-minütigen Brandrede gegen den US-Präsidenten kündigte Senator Jeff Flake am Dienstag (Ortszeit) seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur an.