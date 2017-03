Beichtstuhl-Brandstifter muss in Suchttherapie

Zwei Touristen konnten in der St. Galler Kathedrale einen Brand in einem der historischen Beichtstühle löschen. © Kantonspolizei St. Gallen

Der 51-jährige psychisch kranke Mann, der in der St.Galler Kathedrale einen Beichtstuhl angezündet hat, stand am Dienstag vor Gericht. Das Kreisgericht St.Gallen hat eine Freiheitsstrafe ausgesprochen und ordnete eine Suchttherapie an.